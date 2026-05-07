未婚のまま彼の子どもを妊娠。しかし、逃げられてしまうこともあるようで？ 今回は、逃げた男に突撃したギャルの女友達のエピソードをご紹介します。

養育費！ 養育費！

「20歳の頃、年上の彼氏の子どもを妊娠しました。だけど妊娠したと言った途端、彼氏にブロックされ連絡が取れず……。絶対に産みたかったし、どうにか彼氏と話がしたくて。地元のギャルの女友達に相談したら、一緒に彼の職場まで会いに行こうと言ってくれました。

職場から出てくる彼氏を、女友達と一緒に待ち伏せすることに。彼氏は同僚の女と一緒に会社から出てきて……。雰囲気的に、彼女かなって思いました。ショックを受けていたら、女友達が二人に突撃。『それ新しい女？』『こいつのこと妊娠させて逃げるつもり？』『責任とれよ！』って激詰めしていました。

『産むとか知らねえよ！』って逆ギレする彼氏にブチギレた女友達は『養育費くらい払えよ！』『養育費！ 養育費！』と大声で養育費コール。他の同僚にも聞かれて会社にもバレただろうし。ざまーみろ。

その後はいろいろ調べて、弁護士さんを通して養育費の請求をしました。そのときのお金も女友達が貸してくれて、感謝しかないです。今も大親友で、私の子どもを可愛がってくれています」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ たくましい女友達がいて心強いですね。妊娠させて逃げたあげく、すぐ別の女性と付き合うなんて……しっかり責任をとるべきです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。