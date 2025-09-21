セブンカフェ新作♡バナナの王様使用「バナナミルクスムージー」登場

セブンカフェから新作スムージー「バナナミルクスムージー」が、2025年9月23日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売♡ 甘さとコクが特徴のバナナの王様「甘熟王」を贅沢に使用し、濃厚なミルクアイスキューブと合わせることで、口いっぱいに広がる濃厚な味わいを実現。価格は330円（税込）で、自分へのご褒美にもぴったりの一杯です♪

甘熟王バナナで贅沢な味わい

「甘熟王」は、フィリピンの高地で約14ヶ月かけて栽培されたプレミアムバナナ。規格外品も活用し、フードロス低減に貢献しながら、甘さや食感、コクを最大限に引き出しました。

産地で追熟管理を行った後、急速凍結することで、バナナ本来の豊かな風味を閉じ込めています。贅沢な甘さが、スムージーの美味しさを格上げします♡

濃厚ミルクアイスでまろやかさアップ

アイスキューブには濃厚なミルクを使用。バナナの甘さとミルクのコクが溶け合うことで、滑らかで贅沢な味わいに。

ミルクのまろやかさが後味まで優しく包み込み、子どもから大人まで楽しめる一杯に仕上がっています。価格は306円（税込330.48円）で、手軽に楽しめるご褒美スムージーです♪

「セブンカフェ」ラインアップもチェック

ベリーベリーヨーグルトスムージー

ベリーベリーヨーグルトスムージーは306円（税込）、フルーツ1/3日分を摂取可能。

グリーンスムージー

グリーンスムージーは278円（税込）、野菜20g以上を手軽に補給できます。

いちごバナナソイスムージー

いちごバナナソイスムージーは306円（税込）、まろやか豆乳で優しい口当たりになっています。

セブンカフェのスムージーは、バナナミルク以外にも豊富なラインアップ♡いずれも全国で順次発売中。

セブンカフェのバナナミルクで贅沢ひと息♡

セブンカフェの「バナナミルクスムージー」は、甘熟王バナナの濃厚な甘さとミルクアイスのまろやかさが口いっぱいに広がる、贅沢な味わい♡

価格は306円（税込330.48円）で全国のセブン‐イレブンにて順次発売中。フードロス低減にも配慮されたこだわりの一杯は、自分へのご褒美やリフレッシュタイムにぴったりです♪