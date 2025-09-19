ヘルシンキで2週間仕事をしてきた女性が「行く前のイメージとは全く違いました」と教えてくれた。違ったのは服装のこと。あまりにもお金を掛けていないのに驚いたそうだ。▼衣食住へのお金のかけかたは人それぞれだし、財布の中身次第でもあるが、国民性でもある。フィンランドの場合、住、食、衣の順で、特に衣には極端にお金をかけない。それぞれがお金をかけず創意工夫でお洒落するせいか流行がないのだそうで、そのせいか件の