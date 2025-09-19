ブラジル・アマゾン川河口の乾いた潟＝2024年10月（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】世界気象機関は18日、世界の水資源に関する報告書を発表し、2024年に約60％の河川流域で流量が多すぎるか少なすぎるかの異常が観測されたと明らかにした。例年より変動幅が大きく、干ばつか洪水かの両極端となる現象が各地で増加。水の循環が不安定化している。報告書によると、過去6年間でみても、1991〜2020年の平均的な流量に比べ「通