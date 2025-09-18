幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。仕事がないと明かした。前回の動画では、秋田県東成瀬村での1泊2日の古民家生活を公開。「この家の住所、特定されてて、住み続けるには若干危ない。ということで、車に乗って、しばらく東北を放浪しようかな」と古民家内の荷物をバンに詰め込み、東北車中泊の旅に