東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が、2025年10月の3連休限定で「ハロウィーンスイーツブッフェ」を開催。妖しくてかわいい、おばけモチーフのハロウィーンスイーツと本格ランチを堪能できる内容です☆ グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ハロウィーンスイーツブッフェ 料金：大人 6,400円（税・サ込）／9歳〜12歳 3,300円（税・サ込）／4歳〜8歳 1,900