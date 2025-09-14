ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 米国と中国の閣僚級貿易協議 中国メディアが報道 TikTok メディア アプリ 習近平 中国 スペイン 海外・国際ニュース 米国と中国の閣僚級貿易協議 中国メディアが報道 2025年9月14日 21時56分 リンクをコピーする 【ワシントン、北京共同】米国と中国の4度目の閣僚級貿易協議が14日、スペインのマドリードで始まった。中国メディアが伝えた。関税のほか、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業売却を話し合う。年内開催を模索しているトランプ大統領と習近平国家主席の対面会談が議題に上る可能性もある。ティックトックには安全保障上の懸念があるとして、米国事業を売却しなければ、米国内でのサービスを事実上禁 記事を読む おすすめ記事 実業家のマイキー佐野氏が断言！「トランプの企業介入は中国レベル」国家資本主義化はもう始まっている 2025年9月14日 18時0分 中国の王毅外相“米国は台湾問題で言動を慎重にすべき” 米ルビオ国務長官と電話会談 2025年9月11日 2時23分 中国商務部、TikTok問題で「権益守る決意揺るがず」 2025年9月13日 12時35分 中国、石議員に異例の制裁 入国禁止や財産凍結 2025年9月8日 18時8分 【為替】続・「石破退陣」は為替にどう影響するか？ 2025年9月9日 9時30分