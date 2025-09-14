フィンランドで暮らす人々にとって、サウナは単なる娯楽ではない。日常に深く根ざし、世代を超えて受け継がれてきた習慣だ。なぜ彼らは、これほどまでにサウナにこだわるのか。フィンランド出身のインフルエンサー、ラウラ・コピロウ氏が、その背景にある価値観を綴る。※本稿は、ラウラ・コピロウ『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。フィンランドのサウナは赤ちゃんも