韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が就任100日を迎えた中、中国国営メディアが米国の韓国人労働者強制捜査に言及しながら李大統領の「実用外交」が挑戦に直面したと評価した。中国国営英字紙グローバルタイムズは12日、「米移民当局によって300人以上の韓国人が抑留された中、李在明大統領が就任100日を迎えた」とし「李大統領は比較的安定したスタートを切ったが、外交政策は依然として論議の余地があり、北東アジア情勢に及