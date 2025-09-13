ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 世界陸上、気象条件に苦しむ選手から悲鳴続出「ちょっと脱水で死にそ… 世界陸上 スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 世界陸上、気象条件に苦しむ選手から悲鳴続出「ちょっと脱水で死にそう…」 2025年9月13日 12時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 陸上の世界選手権東京大会で13日、35キロ競歩の決勝があった 銅メダルを獲得した勝木隼人は「ちょっと脱水で死にそう……」と言及 優勝したダンフィーも「今まで経験した中で一番きついレース」と振り返った 記事を読む おすすめ記事 「完全に破壊されちゃいましたね」米人気レースの熱戦で衝撃光景 「もう直せない」2戦連続で起きたまさかの瞬間 2025年9月11日 22時2分 山本由伸がノーヒットノーランへあと１回、３アウト！ 敵地騒然、８回で１０４球無安打無失点２四球 2025年9月7日 10時45分 世界陸上、マラソン男女などロード３種目のスタート時間３０分繰り上げ…暑熱対策 2025年9月11日 11時56分 大谷翔平 驚異の“平均160キロ” 前倒しで先発もストレート22球中13球が大台超え ピンチでは100マイル連発 2025年9月6日 14時20分 球場騒然！ブチギレて試合終了後も猛抗議「これは酷い」バットもヘルメットもぶん投げ→“誤審騒ぎの審判”に大激怒「雰囲気悪すぎ」 2025年9月7日 9時0分