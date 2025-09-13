ダイソーで可愛いヘアブラシを発見！『折りたたみヘアブラシ（くまのプーさん）』は、プーさんのデザインが愛らしいヘアブラシ。細部まで凝ったデザインですが、ルックスだけではなく機能性もバツグン。ブラシとコームがついた2WAY仕様が便利だから、一度使ったら手放せなくなりそうです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみヘアブラシ（くまのプーさん）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソープーさん