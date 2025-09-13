プチプラなのにここまでやるかね？もうこれ以外使えないレベル♡100均の2way便利グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：折りたたみヘアブラシ（くまのプーさん）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、可愛いヘアブラシを見つけました♡『折りたたみヘアブラシ（くまのプーさん）』という商品です。

折りたたみタイプのブラシって、そっけないデザインが多く、可愛いものが少ない印象があったのですが、本品はスヤスヤと眠るプーさんとピグレットのイラストがとっても可愛くて、思わず一目ぼれしてしまいました♡

本体の端には白いボールチェーンがついていて、バッグやポーチなどに吊り下げておくこともできます。しかもチェーンの先には、プーさんの大好物・はちみつポットのチャームが…！

裏側にだって、ちゃんとイラストがちりばめられています。ランドや公式ショップで売られていてもおかしないんじゃ？と思えるほど、細部まで凝ったデザインに脱帽です！

ブラシとコームが付いた2WAY仕様だから使い分けができる！

さらに可愛いだけじゃないのが、この商品の素晴らしいところ。なんと、2種類のブラシがついている2WAY仕様なんです。折りたたみブラシの形状で複数のブラシが付いているなんて、ありがたいですよね。

ブラシの方は歯が3列になっていて、絡まりやすい髪の毛をとかしたり、広い面積をスピーディに整えたりできます。

そしてコームの方は、分け目や前髪などの細かな部分のスタイリングにぴったり。その時の用途に応じて使い分けできるのが便利ですね。

しかも、ブラシ＆コームの部分を完全に覆うデザインだから、持ち運び時や収納時にホコリやゴミがつきにくいのも高評価です。

今回は『折りたたみヘアブラシ（くまのプーさん）』をご紹介しました。可愛いプーさんのデザインと実用性を兼ね備えた優秀すぎるヘアブラシだから、ディズニーファンならずとも欲しくなること請け合い♡気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

