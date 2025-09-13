ウクライナとの停戦に応じようとしないロシア。その政権内部には綻びが出始めている。拓殖大学客員教授の名越健郎さんは「プーチン大統領は信頼していた側近に裏切られた。ナンバー2が不穏な動きを見せるなど足元が揺らぎつつある」という――。写真提供＝©Vyacheslav Prokofyev／TASS via ZUMA Press／共同通信イメージズロシアのウラジーミル・プーチン大統領（2025年9月8日） - 写真提供＝©Vyacheslav Prokofyev／TAS