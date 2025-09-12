「宇宙刑事ギャバン箸置き」発売 オリジナルメンコが付属HOBBY Watch

「宇宙刑事ギャバン箸置き」発売 オリジナルメンコが付属

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 栗田産業は「宇宙刑事ギャバン箸置き」を12日に発売した
  • 特徴的なジャンプポーズを純錫鋳物の箸置きとして約7cmのサイズで再現
  • 東映オンラインストアでは15日より販売予定
