吉岡里帆が表紙を飾る『FRaU11月号』が9月19日（金）に講談社より発売される。 【画像】吉岡里帆がハワイ・オアフ島で自分なりのウェルビーイングを考える 『FRaU11月号』は“まるごと一冊ウェルビーイング“号特集。表紙はハワイ・オアフ島で撮影された。オアフ島の大自然に抱かれながら、自分なりのウェルビーイングを考えたドラマチックな表紙＆カバーストーリーから始まる、まるご