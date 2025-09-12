日本時間9月10日、ドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦に、韓国発の5人組ガールズグループ『LE SSERAFIM（ル セラフィム）』の宮脇咲良とホン・ウンチェが訪れた。【写真】「着方がだらしない」山本由伸と記念撮影をする宮脇咲良とホン・ウンチェLE SSERAFIMメンバーと山本由伸の3ショット「試合開始の20分ほど前にドジャース公式Xで、グラウンドやスタジアム内の施設を訪れた宮脇さんとウンチェさんの写真が公開されまし