¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿º´¡¹ÌÚ(C)Getty ImagesºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¡È²øÊª¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î9Æü¤Ë3A¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥ÈÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¤½¤ì¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¡ª5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¸òÂå»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¼«¿®¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤â8·î14Æü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢°Ê¹ß¤Î4ÅÐÈÄ¤Ç¡ÈºÇ¹â¡É¤È¸À