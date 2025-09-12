100¥Þ¥¤¥ëÏ¢È¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¼¡¤Î¿Ê²½¡É¡¡ÊÆ²òÀâ¤¬ÏÀ¤¸¤¿²øÊª¤Î²ÝÂê¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¡È²øÊª¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î9Æü¤Ë3A¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥ÈÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¤½¤ì¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¡ª5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡¸òÂå»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¼«¿®¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤â8·î14Æü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢°Ê¹ß¤Î4ÅÐÈÄ¤Ç¡ÈºÇ¹â¡É¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£4²ó2/3¡Ê90µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ5»Í»àµå¤ÈÀ©µå¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤³¤½»Ä¤·¤¿¤¬¡¢35¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ16ÅÙ¤Î¶õ¿¶¤ê¤òµÏ¿¡£·×8Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµå°Ò¤Î»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£ºÇÂ®100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿4¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¡¢98.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.5¥¥í¡Ë¤ËÅþÃ£¡£²áµî4ÅÐÈÄ¤è¤ê4.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó6.7¥¥í¡Ë¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï¡¢µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥É¥ó¥È¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¹»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¡Ø¥í¥¦¥¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÌöÆ°¤·¤¿²øÊª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÖÅöÁ³¤À¤¬¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢µåÂ®¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¡¢¼«¿®¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤äÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤È¼«¿®¤¬¸«¤¨¤¿¡£100¥Þ¥¤¥ë¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¡Ë½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿2µå¼ï¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½À¸¤¤¿µå¤òÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î2005Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó22¾¡¤òµó¤²¤¿¸ùÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¦¥£¥ê¥¹»á¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¡È½¤¶È´ü´Ö¡É¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¥á¥«¥Ë¥¯¥¹Åª¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä»È¤¤Êý¤Ë¿¼¤ß¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯µåÃÄ¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¿Í´Ö¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¤¿¤À¤¿¤À¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë»Ñ¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤â¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤â¡¢¡Øº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏÅêµå¤ò¸«¤»¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¾¡Éé¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ë¡¢Ëý¿´¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¥¦¥£¥ê¥¹»á¤Îµá¤á¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
