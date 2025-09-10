チャンネル登録者195万超の人気7人組 YouTuberグループ「フォーエイト48」のメンバー・ゑむ氏。さんが2025年9月9日、グループを脱退することにしたとXで発表した。脱退を決めた背景には、「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました」としている。グループ公式Xは、脱退の詳しい理由は控えるとしている。「関係者への憶測などはご遠慮ください