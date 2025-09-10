イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。2025年9月10日11時0分から11日23時59分までは、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の応募を受け付けています。なお、本州・四国限定の企画で、北海道・九州・沖縄地区は対象外です。イオン通販では30パックの抽選あり9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex