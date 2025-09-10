【ポケモンカード】キッズリパブリックが「インフェルノX」を抽選販売！10パックセット《10日〜11日》

イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年9月10日11時0分から11日23時59分までは、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」の応募を受け付けています。

なお、本州・四国限定の企画で、北海道・九州・沖縄地区は対象外です。

イオン通販では30パックの抽選あり

9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

キッズリパブリックアプリから応募できます。応募時に、購入する店舗の選択が必要です。本州・四国のイオン・イオンスタイル・イオンスーパーセンター直営おもちゃ売場から選択できます。

10パック（1793円）での販売です。

当選者には、9月25日12時以降に「当選クーポン」が配信されます。

購入期間は9月26日から10月1日まで（※イオンスタイル須坂のみ9月27日〜10月2日）です。期間を過ぎての購入はできません。なお、抽選販売状況により、予告なく店頭一般販売する場合もあります。

キッズリパブリックでは10パックの抽選販売ですが、イオンスタイルオンラインでは同期間中に30パックの抽選販売を実施しています。たくさん欲しい人は、合わせてチェックしてみてください。

＜参考＞

キッズリパブリック

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）