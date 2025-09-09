この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。離婚の話し合いを進めると、お互いに譲れない点が出てくることもありますよね。時期を早めたい、財産分与について意見がある、子どもの親権や養育権など、すぐに割り切れない問題もたくさんあります。中には妥協をしないといけない場合もあるでしょうが、どうしても譲歩できない部分もあるので