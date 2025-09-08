とちぎテレビ サッカーＪ３の栃木ＳＣは６日、アウェーで宮崎に３対２で競り勝ち順位を８位から７位に上げました。 ５位宮崎、敵地での対戦となった栃木ＳＣは、相手の退場で数的有利となりますが前半３３分に得点を許します。 前半終了間際の４５分には、ＤＦの岩崎が脳震盪で交代するアクシデントがあり追加時間が１０分間取られると攻撃陣が魅せます。 ＦＷの五十嵐と中野が立て続けに得点を奪い逆転、２