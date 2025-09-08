ネパールで、フェイスブックやXといった主要なSNSへのアクセスを禁止した政府に対する大規模な抗議活動が行われました。治安部隊がデモ隊に発砲し、少なくとも16人が死亡したと報じられています。道路を占拠する多くのデモ隊。警察が設置したバリケードがなぎ倒されるなど騒然としています。ネパールの首都カトマンズで8日、SNSへのアクセスを禁止する措置を出した政府に対する大規模な抗議活動が行われ、現地メディアは、治安部隊