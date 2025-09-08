WWDC 2024で発表され、2024年9月発売の「iPhone 16」シリーズから搭載が始まった「Apple Intelligence」について、数々の問題を経て、いよいよ2025年に中国でも展開が始まる見込みであることがわかりました。Apple’s iPhone 17 Air Event: Which New iPhone Should I Buy? iPhone 17 Pro - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-09-07/apple-s-iphone-17-air-event-which-new-iphone-should-i-buy-iphone-17