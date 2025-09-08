『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年に公開されることが決定し、あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が担う教育的側面芸術を愛する精神が育まれる傑作 『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる本作は、1983年に公開された『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつ『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』をリメイクする