NY株式4日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均45621.29（+350.06+0.77%） ナスダック21707.70（+209.97+0.98%） CME日経平均先物42900（大証終比：+270+0.63%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反発。取引開始前に発表のＡＤＰ雇用統計が弱い内容となり、前日の米求人件数とともに今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容となった。ただ、市場は明日の米雇用統計を確認したい