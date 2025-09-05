ダウ平均は４日ぶりに反発 明日の米雇用統計待ち＝米国株概況
NY株式4日（NY時間16:24）（日本時間05:24）
ダウ平均 45621.29（+350.06 +0.77%）
ナスダック 21707.70（+209.97 +0.98%）
CME日経平均先物 42900（大証終比：+270 +0.63%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反発。取引開始前に発表のＡＤＰ雇用統計が弱い内容となり、前日の米求人件数とともに今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容となった。ただ、市場は明日の米雇用統計を確認したい意向も強く、反応は限定的となった。
今回の弱さは９月利下げを正当化するには十分だが、景気後退を示すほどではないとの解釈のようだ。短期金融市場では今月のＦＯＭＣでの利下げ確率が９５％程度で推移している。
明日の米雇用統計も前回同様に弱い内容が予想されており、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は７．５万人増、失業率は４．３％への上昇が見込まれている状況。予想通りであれば、９月利下げはほぼ確定だが、市場はすでに年内の利下げ回数の手掛かりを探っている。現在は９月を含めて２回か３回で織り込んでいる。ただ、３回の確率は３３％程度。
ストラテジストからは、「年末にかけてこうした圧力は強まるだろうが、ホリデーシーズンまでは株式市場の上昇基調に大きな支障はない」との見解も出ている。ただ、「企業が採用も解雇もしない経済が、これまで比較的堅調だった景気の構図を徐々に押し下げていくだろう」といった声も聞かれる。
セールスフォース＜CRM＞が決算を受け下落。第３四半期の売上高見通しが冴えない内容だったことが嫌気されている模様。売上高見通しがやや予想に届かなかったことで、ＡＩの新興企業との競争激化への懸念が強まった。
アパレルのアメリカン・イーグル＜AEO＞が決算を受け大幅高。俳優のシドニー・スウィーニーさんを起用した広告がＳＮＳ上で大きな話題となったことが奏功した。
資産運用のティー・ロウ・プライス＜TROW＞が上昇。取引開始前にゴールドマン＜GS＞が同社に最大１０億ドルを出資し、個人投資家向けに未公開市場の商品販売で提携すると発表した。退職に備え資産形成を目指す貯蓄者や富裕層の投資家向けの幅広い投資商品で協業していくという。
ＡＩを活用したアプリ開発を手掛けるフィグマ＜FIG＞が決算を受け大幅安。予想を上回るガイダンスを示したものの、物足りないとの見解のようだ。同社は７月３１日に上場したばかりで、今回が上場後初の決算発表となった。
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスでも通期の１株利益の見通しを上方修正している。
ソフトウェア開発のギットラボ＜GTLB＞が決算を受け下落。第３四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、通期の売上高も予想を下回る見通しを維持した。同社はまた、ロビンスＣＦＯが退任し、スノーフレイク＜SNOW＞へ移籍も発表。
通信機器のクレド・テクノロジー＜CRDO＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回ったほか、通期の売上高見通しも上方修正した。
セールスフォース＜CRM＞ 244.01（-12.44 -4.85%）
アメリカン・イーグル＜AEO＞ 18.79（+5.17 +37.96%）
フィグマ＜FIG＞ 54.56（-13.57 -19.92%）
ティー・ロウ＜TROW＞ 111.52（+6.15 +5.84%）
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞ 23.16（+0.34 +1.49%）
ギットラボ＜GTLB＞ 43.46（-3.45 -7.35%）
クレド・テクノロジー＜CRDO＞ 134.00（+9.23 +7.40%）
アップル＜AAPL＞ 239.78（+1.31 +0.55%）
マイクロソフト＜MSFT＞ 507.97（+2.62 +0.52%）
アマゾン＜AMZN＞ 235.68（+9.69 +4.29%）
アルファベットC＜GOOG＞ 232.66（+1.56 +0.68%）
アルファベットA＜GOOGL＞ 232.30（+1.64 +0.71%）
テスラ＜TSLA＞ 338.53（+4.44 +1.33%）
エヌビディア＜NVDA＞ 171.66（+1.04 +0.61%）
メタ＜META＞ 748.65（+11.60 +1.57%）
ＡＭＤ＜AMD＞ 161.79（-0.34 -0.21%）
イーライリリー＜LLY＞ 742.91（+5.08 +0.69%）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
