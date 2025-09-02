世界トップ１０に返り咲きへ――。テニスの４大大会、全米オープン女子シングルス４回戦（１日＝日本時間２日、ニューヨーク）で世界ランキング２４位の大坂なおみ（２７）は世界３位コリ・ガウフ（２１＝米国）を６―３、６―２で破り、５年ぶりの８強入りを決めた。大坂は長女シャイちゃんの出産から復帰後の４大大会で初の準々決勝進出。準決勝（２日＝同３日）で同１３位のカロリナ・ムホバ（２８＝チェコ）と対戦する。世