五城目町は内川地区で河川が氾濫したとして警戒レベル5の緊急安全確保を出しました。一部地域には土砂災害や河川反氾濫のおそれがあるとして警戒レベル4の避難指示が出されています。警戒レベル5の緊急安全確保が出されたのは、五城目町内川地区の164世帯335人です。この地区では河川が氾濫したため、すぐに身の安全の確保が必要です。一方、避難指示が出されているのは、五城目地区の712帯1,443人、森山地区の127世帯290人、大川