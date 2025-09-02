１日午後７時５０分頃、岩手県宮古市茂市の国道３４０号で、同市の会社員男性（７３）が、道路上に倒れて動かなくなっているクマを移動させようと近づいたところ、右腕と左太ももをかまれた。男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。県警宮古署の発表によると、同７時半頃、通行人から「道路上に衰弱したクマがいる」との通報を受け、警察や市役所関係者が現場に駆けつけた。そこにたまたま居合わせた男性が襲われた