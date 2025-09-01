Image: ギズモード・ジャパン 今年もやってきた、この季節。日本時間9月10日（水）午前2時から、Appleが秋のイベントを行ないます。目玉となるのはもちろん、iPhone 17シリーズ！望遠カメラがつよつよに新しく登場するiPhone 17シリーズでは、ついに望遠カメラのセンサーが強化されるのではと噂されています。現在の12MPから48MPにアップデートされるらしく、もし実現すれば大幅な画質向上に