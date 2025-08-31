DeNAは石上、阪神は高橋の出場選手登録を抹消したプロ野球の公示でDeNAは31日、藤浪晋太郎投手と度会隆輝外野手を出場選手登録した。藤浪はこの日の中日戦に先発予定で、日本球界復帰後初勝利を狙う。DeNAでは17日の中日戦に先発して5回86球5安打1失点の投球を披露していた。その後は2軍で調整を行い、再び1軍のマウンドに戻る形となった。度会は今季ここまで71試合に出場して打率.224、4本塁打、21打点を記録している。阪神