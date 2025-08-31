韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、日本人練習生のユメキ（25歳）が素晴らしいリーダーシップを見せるも、まさかの得点にネットが騒然となった。【映像】ユメキが最下位になった瞬間（涙するメンバーたちも）『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるとい