トランプ大統領（７９）が８月２７日（現地時間。以下同）から公の場に姿を現さないことで、ＳＮＳで死亡説が拡散した。しかし、３０日朝にゴルフに出掛けたことでウワサは打ち消された。米紙ニューヨーク・ポストが３０日、報じた。最近、トランプ氏は足首の腫れ、手のあざ、まっすぐに歩けない問題、失言などがあり、健康問題説が浮上した。そんな中、２６日の閣議を最後に、２７日から公の場に姿を見せなかったため、ＳＮＳ