ドジャースは13連戦を終えて29日がオフドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）に自身のインスタグラムを更新。後ろ足でピョンと立つ愛犬デコピンの様子を投稿した。見事な“スキル”を披露した。デコピンは尻尾をふりふりさせ、スッと立ち上がった。カメラを覗き込む目はいつものようにつぶらだった。大谷は前日27日（同28日）のレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰後初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点