降板直後に打席へ向かうのが3度も…大忙しだった大谷翔平【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）驚きの“仕事ぶり”を目撃した。ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦で、復帰後初勝利を挙げた。1番打者として出場しながら、投手として5回を投げて9奪三振を奪う力投。さらにこの日は最初の3打席が全て登板直後に回ってくるとあって、ベンチの中が見えるバックネット裏の記