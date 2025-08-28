「試合後の会見で大谷選手から反省の言葉が続き、それ以上突っ込んで質問できる雰囲気ではありませんでした。あんなに落ち込んでいる大谷選手を見たのはドジャース入りして初めてかもしれません」（在米ジャーナリスト）8月21日（日本時間、以下同）、ドジャース大谷翔平選手（31）は対戦相手・ロッキーズの本拠地「クアーズ・フィールド」で復帰後10試合目の登板。しかし、4回を投げてメジャー自己ワーストタイの9安打、5失点で