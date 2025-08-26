香川県立丸亀競技場・外観（香川県教委提供） 香川県立丸亀競技場（丸亀市金倉町）の愛称「Pikaraスタジアム」の使用が31日で終了します。9月1日から「香川県立丸亀競技場」の名称に戻ります。 ネーミングライツ（命名権）について、電気通信事業を営むStNet（高松市）が香川県と年間2015万円（消費税など別）で契約し、2015年9月から10年間、「Pikaraスタジアム」の愛称で親しまれてきました。 8月31日でStNetと