現地時間８月23日に開催されたプレミアリーグの第２節で、田中碧が所属する昇格組のリーズが、３シーズン連続２位のアーセナルと敵地で対戦。試合を通して防戦一方となり、０−５の惨敗を喫した。１−０で勝利した開幕戦のエバートン戦で躍動し、ファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された田中は、右インサイドハーフで２戦連続のスタメン出場。チームが劣勢のなか、競り合いで負けるシーンが少なくなく、内側側副