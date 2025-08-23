外面を気にして子育てに手抜きができない母親はどうすればいいのか。上手に手を抜く子育てをする「ズル親マインド」を提唱する咲良ともこさんは「1人でラーメン屋に食事に行ってみるといい。『道端のうんこ』のように、誰も自分のことなど見ていないことがわかり、気が楽になる」という――。※本稿は、咲良ともこ『ズルい親ほど子は育つ！』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメー