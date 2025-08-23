神戸市のマンションで女性が刺され殺害された事件。逃げていた男が東京都内で逮捕されました。さきほど顔を手で隠し、うつむきながらエスカレーターを降りてきた谷本将志容疑者、35歳。記者「谷本容疑者が今、捜査員に連れられ出てきました。谷本容疑者が新神戸駅から出てきました。捜査員に囲まれ、下を向きながら歩いています。黒いTシャツ、黒いズボン、そしてサンダルという姿です」22日夜、殺人の疑いで逮捕された谷本容疑者