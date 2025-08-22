竹内結子／Photo by Gettyimages現代ビジネス

家庭環境は複雑だった…竹内結子さん、離婚で運命は暗転したのか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 連続テレビ小説でヒロインを務めた女優について、筆者が振り返っている
  • 「あすか」でヒロインを演じた竹内結子さんは、家庭環境が複雑だったそう
  • また、2008年の中村獅童との離婚で運命が暗転したと筆者は指摘している
