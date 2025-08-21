沖縄尚学は5-4で山梨学院に逆転勝利第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝が行われ、沖縄尚学が5-4で山梨学院に勝利。夏初の決勝進出を果たした。“大一番”を迎え、沖縄縁の人気芸能人も観戦。大応援とともにナインを後押ししたようだ。「いたんですね！」「羨ましい」とファンも注目している。沖縄尚学は2年生エースの末吉良丞が初回に先制点を許すも、その裏に追い付いた。しかし5回に失策絡みで2点を勝ち越され、6