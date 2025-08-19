ABEMAは19日、2025−26シーズンのブンデスリーガを毎節2試合無料生中継することを発表した。同社は日本人選手所属クラブを中心に、注目カードを厳選して中継すると発表。ABEMAプレミアムに加入すると、各試合のフルマッチ映像を試合終了後から30日間見逃し配信できるとしている。また、注目試合のハイライト映像も無料で配信する。第2節までの無料対象試合も発表し、第1節がフライブルクvsアウクスブルク（23日）、マインツv