慌ただしい朝の味方。SK-IIの新CCクリーム「ジェノプティクス CC プライマー」は、保湿・明るさ（保湿による）・ハリ・UVカット・下地＆ナチュラルカバーの5つの機能を1本に凝縮した多機能CCクリーム♡ カラー展開は、ホワイト、ナチュラルベージュ、ロージーピンクの3色。なめらかなクリームが肌の上で心地よく伸びてぴたりと密着し、朝の輝くオーラと心地よさ