岩井明愛、原英莉花が優勝17日（日本時間18日）に行われた米ツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシック最終日で、岩井明愛（Honda）が米ツアー初優勝。今季の日本勢5人目の優勝となった。さらに同日、米下部ツアーのワイルドホースレディスクラシック最終日では原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が初優勝。レギュラーツアー昇格へ前進した。海の向こうから連続で飛び込んできた朗報に、日本のゴルフファンも歓