岩井明愛、原英莉花が優勝

17日（日本時間18日）に行われた米ツアーのザ・スタンダード ポートランドクラシック最終日で、岩井明愛（Honda）が米ツアー初優勝。今季の日本勢5人目の優勝となった。さらに同日、米下部ツアーのワイルドホースレディスクラシック最終日では原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が初優勝。レギュラーツアー昇格へ前進した。海の向こうから連続で飛び込んできた朗報に、日本のゴルフファンも歓喜の声を上げた。

2打差の首位で出た岩井はこの日も好調。前半は5番、6番と連続バーディーでリードを広げ、後半も11番パー4で4.5メートルのバーディーパットを沈めてギャラリーを沸かせる。最終18番もバーディー締めで初優勝。双子の妹・千怜らからシャンパンを浴びせかけられて祝福された。千怜も今季1称しており、双子がともに同ツアーを制するのは史上初の快挙だ。

さらに下部のエプソンツアーでは同日の最終日、原が10バーディー、2ボギーの64で回る爆発で1打差を逆転。見事に初優勝を飾った。トップ10入りは今季8度目。ランキング3位に一気に浮上し、目標のレギュラーツアー出場権獲得に大きく前進した。

Xでは日本ファンの歓喜の声が相次いだ。「日本人女子ゴルファーが完全にLPGAを占拠してきてる。原英莉花も上がって来そうだし」「日本の女子プロゴルファーカッコいい〜」「来年が益々楽しみな女子ゴルフ」「おふたりとも、ものすごい努力をしてるんだろうな」「下部から這い上がるとは根性ある」「日本のプロゴルファーが世界で大活躍していて、こちらも嬉しいです！」「おお、こっちでも！頑張ってるもんなー」「凄いぞ今週のアメリカ女子ツアー！」「明愛の数時間後には原英莉花も下部ツアーで優勝」などと書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）