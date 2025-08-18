8月3日、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで本田技研工業株式会社のミライモビリティ「ホンダコライドン」が“走る姿”をお披露目しました。https://x.com/HondaJP/status/1952195336165867664https://x.com/poke_times/status/1951870700001587684ホンダコライドンとは：ホンダコライドンは、株式会社ポケモンの監修のもと、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット』の中で出会うことができる「コライドン」の重さ、大きさともにほ