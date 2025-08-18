屈辱の一本負けで連敗　ふたたび組技に屈した朝倉海を元UFC王者が糾弾「まるでアマチュアのような動き方だよ」

グラウンドの攻防でまたも課題を露呈した朝倉(C)Getty Images

またも屈辱の敗戦を喫した。現地時間8月16日、米イリノイ州シカゴで行われた総合格闘技イベント「UFC319」で、元RIZINバンタム級王者の朝倉海が、ティム・エリオット（米国）に2回4分39秒で一本負けした。昨年12月にフライ級タイトルマッチとして王者のアレシャンドレ・ パントージャ（ブラジル）にリアネイキッドチョークで2回2分05秒で敗れていた31歳は、これでUFC2連敗となった。

【動画】これが「UFCの壁」 朝倉海が喫した屈辱のギロチンチョークシーン

文字通りの完敗だった。試合前に「前は力を出し切れなかった」と語り、準備万端な様子を見せていた朝倉は、序盤から積極的に打撃で攻め、磨きをかけたパンチを的確にヒットさせていく。しかし、UFC参戦歴12年を誇るエリオットは、一枚上手だった。

2回に入って手数を増やしたエリオットは、2分が経過したところでテイクダウンに成功。これで朝倉をマットに倒すと、何とか逃れようとディフェンスの体勢を取る相手を尻目に変則的な動きで圧倒。「固めるのをやめようと思った。だけど、『相手はパニくってるぞ。あと少しでタップするぞ』とコーチが言うのが聞こえた」という38歳は、最後は脚を外して立ち上がろうと試みた朝倉の首をとり、ギロチンチョークで締め上げた。

パントージャ戦の記憶がよみがえる2度目のタップアウト負け。相性の悪い変則的なベテランが相手だったとはいえ、UFCにおける朝倉の印象が悪くなった感は否めない。実際、本人も試合後には茫然自失と言った様子で悔しさをにじませた。